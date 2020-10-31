Наставивший пистолет на охранника торгового центра на Заневском задержан

В Петербурге задержали мужчину, который угрожал охраннику торгового центра пневматическим пистолетом.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент, о котором идет речь, произошел 29 октября в Красногвардейском районе. В полицию обратился охранник торгового центра, который просил привлечь к административной ответственности мужчину.

Злоумышленник, по его словам, угрожал ему пистолетом на территории торгового центра. Уточнялось, что он также высказывал угрозы и в адрес окружающих.

В результате правоохранители задержали подозреваемого 1978 года рождения с пневматическим пистолетом. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленинградской области задержали мужчину, который начал палить в жителя местной фермы. Он стрелял из травматического пистолета.