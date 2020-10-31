Петербург уверенно держит вторую строчку по приросту новых случаев Covid-19 за сутки

Петербург уверенно держит вторую строчку по приросту новых случаев Covid-19 за сутки
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Северная столица держится на втором месте в рейтинге российских городов по суточному приросту новых случаев с коронавирусной инфекцией.

Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом на субботу, 31 октября, за последние сутки в Петербурге выявили 854 новых заразившихся пациентов. Отметим, что общее число тех, кто заболел инфекцией в Северной столице теперь составляет – 61 376 человек.

В целом, в стране на данный момент около 1,6 млрд заразившихся коронавирусом. Из них – более 1,2 млрд пациентов смогли побороть инфекцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что заразиться коронавирусом от уже больного пациента можно не только в течение первых трех дней, но и на протяжении всего инкубационного периода, который длится 2-3 недели. Поэтому стоит запастись масками, чтобы обезопасить себя.

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