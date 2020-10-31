В Курортном районе задержан «взломщик» частного дома

В Курортном районе задержан «взломщик» частного дома
Мужчина пробрался в квартиру через окно. Фото: pixabay

В Сестрорецке мужчина повредил окно на первом этаже частного дома и залез во внутрь для хищения чужого имущества. Сработала сигнализация, на сигнал которой откликнулись сотрудники Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба войск национальной гвардии по Санкт-Петербургу, инцидент произошел ночью 31 октября. Примерно в 3:57 в правоохранительные органы поступил сигнал из частного дома на улице Коммунаров в городе Сестрорецке. На место проишествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Уточняется, что нарушить пролез в окно и планировал совершить ограбление. Мужчине перекрыли все возможные варианты выхода из дома и задержали. Злоумышленник передан сотрудникам полиции.

Имущество дома осталось на месте. Из повреждений – только окно на первом этаже.

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