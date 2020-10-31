На Медиков каршеринг снес два светофора

На Медиков каршеринг снес два светофора
В аварии никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

В результате инцидента все остались живы и отделались испугом.

В Петроградском районе в ночь на 31 октября произошла авария с участием каршеринга. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Медиков – там девушка не справилась с управлением арендованного авто и наехала сначала на один, а затем и на второй светофор. В результате машина оказалась на островке безопасности, на место прибыли сотрудники ГИБДД.

Отмечается, что все остались живы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД в ДТП с «Газелью» погиб мужчина. На снимках видно, что кабину машины смяло. Известно, что мужчина скончался на месте от серьезности полученных травм.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп каршеринг Петроградский район светофор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собчак возмутилась из-за слов Хабиба о Макроне
Пашинян просит Россию помочь по вопросам безопасности Армении
В России может подорожать интернет
В зловонной воде в Янино нашли «всю таблицу Менделеева»
На Медиков каршеринг снес два светофора
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
В Индии футболист скончался во время матча с друзьями
На КАД в ДТП с «Газелью» погиб мужчина