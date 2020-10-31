В зловонной воде в Янино нашли «всю таблицу Менделеева»

Специалисты выясняют причины ЧП, которое произошло рядом с заводом по механизированной обработке мусора.

Во Всеволожском районе произошло ЧП – там недалеко от завода по механизированной обработке мусора забил гейзер из канализационных сточных труб. Вода имеет неприятный запах и течет в направлении сразу двух населенных пунктов: деревни Колтуши и поселка Янино. Отмечается, что из-за происшествия могут пострадать не только местные жители, но и петербуржцы. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Минприроды РФ обратило внимание на инцидент, на место приехали специалисты, которые взяли пробы воды на экспертизу.

«Там, собственно, вся таблица Менделеева, потому что чистящими средствами, которые сейчас используются, но это уже космические технологии»,

— заявил Сергей Грибалёв, член общественного совета Минприроды РФ

Сейчас разыскивается виновный в случившемся.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 300 участников акции «Вода России» расчистили берег Финского залива от мусора.