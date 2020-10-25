Более 300 участников акции «Вода России» расчистили берег Финского залива от мусора

Более 300 участников акции &#171;Вода России&#187; расчистили берег Финского залива от мусора
Фото: gov.spb.ru

На побережье Финского залива прошла Всероссийская экологическая акция «Вода России», в рамках которой свыше трехсот волонтеров очистили Комаровский берег от мусора.

Активисты собрали мусор на территории памятника природы «Комаровский берег». Об этом в субботу, 24 октября, информирует пресс-служба городской администрации. Кроме того, в рамках всероссийской акции прошла тренировка экологической аварийной службы ГУП «Пиларн» по ликвидации условного нефтеразлива.

В завершение экологического мероприятия состоялось чаепитие, сопровождаемое блюдами полевой кухни. В Смольном отмечают, что акция «Вода России» призвана повышать экологическую культуру граждан, а также привлекать общественность, — в том числе, молодое поколение, — к бережному отношению к водным ресурсам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский блогер в одиночку 16 часов расчищал берег Финского залива от мусора.

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