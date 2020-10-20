Петербургский блогер 16 часов провел на берегу Финского залива, расчищая его от мусора

Блогер Илья Глускин из Петербурга решил принять активное участие в спасении экологии города и 16 часов провел на берегу Финского залива, собирая мусор.

О героическом поступке молодого человека рассказали участники сообщества «Соседи СПЧ Приморский район» в социальной сети «Вконтакте». В комментариях отмечают, что поступок петербуржца является примером любви к природе, достойным подражания. Участники группы активно выражают благодарность Илье за эко-проект.

Авторы публикации, однако, отмечают, что не только видеоблогер принимает участие в улучшении экологии Северной столицы. Интернет-пользователи добавили, что собранный мусор не должен оставаться в мешках на пляже, и нужно организовать его вывоз, передают «Санкт-Петербургские ведомости».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Гатчиной прямо на дорогу вывалили 500 КамАЗов строительного мусора.