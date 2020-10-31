В Ленобласти объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося сильного тумана

Атмосферное давление в течение суток будет мало меняться. Фото: pixabay.com

Атмосферное давление в течение суток будет мало меняться. Фото: pixabay.com

В субботу, 31 октября, региональное управление МЧС предупреждает жителей Ленинградской области, что после полуночи 1 ноября местами, преимущественно в южных районах, ожидается туман с видимостью менее 500 метров.

При этом, согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в целом 1 ноября в 47-м регионе ожидается хорошая погода. В течение дня на небе будет переменная облачность, однако существенных осадков не предвидится. Ветер останется южным и юго-восточным со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет варьироваться в пределах +3…-2 градусов тепла, в восточных районах столбик термометра может опуститься до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +2…+7 градусов. Атмосферное давление в течение дня останется в норме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда, по словам синоптика Александра Колесова, в Петербург придут зимние холода.