Петербурженка нашла ступню человека на берегу Финского залива

Жительница Петербурга обнаружила человеческие останки во время прогулки по берегу Финского залива.

Все произошло в субботу, 31 октября. Примерно в шесть вечера в полицию позвонила 33-летняя женщина. По ее словам, 20 минутами ранее она нашла скелетированные останки человека. Они находились в шести километрах от деревни Дубки на территории стройки рядом с Финским заливом, сообщает 78.ru.

Полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, что жуткой находкой оказались ступни человека. Рядом с ними находились резиновый сапог зеленого цвета и черный носок. Останки отправили в морг, где будет проведено исследование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в лесу под Выборгом нашли останки человека. В настоящее время правоохранители проверяют эту информацию.