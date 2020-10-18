В лесу под Выборгом нашли останки человека

В Выборгском районе Ленинградской области нашли человеческие останки. От трупа остался один скелет.

Жуткую находку сделал местный житель. Он позвонил по номеру «112» и рассказал, что нашел останки, вероятно, мужчины, у лесной дороги недалеко от одного из садоводств, передает 78.ru.

В настоящее время правоохранители проверяют эту информацию.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что жителю Петербурга, который расчленил своего коллегу и сбросил останки в реку Екатерингофка, предъявили обвинение. Часть тела погибшего нашли в мешке еще в конце сентябре этого года. Он всплыл недалеко от Лифляндской улицы. Вскоре оперативникам и следователям удалось вычислить убийцу петербуржца, которым оказался его 34-летний коллега.