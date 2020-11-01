Петербуржец стал жертвой нападения неизвестных в хэллоуинских костюмах

Нападавшие были в масках. Фото: unsplash

Нападавшие были в масках. Фото: unsplash

В Калининском районе Петербурга двое неизвестных, одетых в хэллоуинские костюмы, с ножом напали на прохожего.

Как сообщает 78.ru, в канун Хэллоуина в полицию обратился очевидец, заявивший о ножевом ранении у дома №34 по проспекту Науки. По его словам, двое в масках и оранжевых жилеткам избили, а после ударили ножом 53-летнего мужчину.

Прибывшие на место происшествия установили, что после нападения преступники сели в автомобиль Hyundai Solaris, принадлежащий 29-летней петербурженке, и поспешили скрыться.

Потерпевшего госпитализировали в городскую больницу №3. Врачи диагностировали у него многочисленные травмы, в том числе колото-резаную рану. Его состояние оценивается как тяжелое.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе полиция выясняет обстоятельства госпитализации мужчины с травмой головы.