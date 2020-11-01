Петербуржец стал жертвой нападения неизвестных в хэллоуинских костюмах

Петербуржец стал жертвой нападения неизвестных в хэллоуинских костюмах
Нападавшие были в масках. Фото: unsplash

В Калининском районе Петербурга двое неизвестных, одетых в хэллоуинские костюмы, с ножом напали на прохожего.

Как сообщает 78.ru, в канун Хэллоуина в полицию обратился очевидец, заявивший о ножевом ранении у дома №34 по проспекту Науки. По его словам, двое в масках и оранжевых жилеткам избили, а после ударили ножом 53-летнего мужчину.

Прибывшие на место происшествия установили, что после нападения преступники сели в автомобиль Hyundai Solaris, принадлежащий 29-летней петербурженке, и поспешили скрыться.

Потерпевшего госпитализировали в городскую больницу №3. Врачи диагностировали у него многочисленные травмы, в том числе колото-резаную рану. Его состояние оценивается как тяжелое.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе полиция выясняет обстоятельства госпитализации мужчины с травмой головы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госпитализация нападение новости спб ножевое ранение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец стал жертвой нападения неизвестных в хэллоуинских костюмах
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве обнадеживающей
Жертвой взрыва в Мытищах стал один человек
В России назвали способ определения группы крови без анализа
У россиян поменялось отношение к четырехдневной рабочей неделе
На улице Котина сбили пешехода в 15-ти метрах от перехода
Российский рубль ослаб в 40 тысяч раз по отношению к доллару за 30 лет
Дорожные работы перекроют две полосы на петербургской дамбе