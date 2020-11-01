В Выборге одного человека спасли из квартирного пожара

В Выборге в Ленобласти произошел квартирный пожар, на месте происшествия работали одиннадцать сотрудников ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба обласного управления МЧС России. Квартира загорелась в доме на Большой Каменной улице в воскресенье, 1 ноября. Очевидцы сообщили о пожаре в экстренные службы в 14:10. Ведомство направило на борьбу с огнем 11 сотрудников и три пожарные машины.

На месте было установлено, что в квартире горит обстановка на площади 12 квадратных метров. В главке МЧС отметили, что пожар был ликвидирован почти за полчаса — в 14:37. Кроме того, стало известно, что при пожаре был спасен один человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина из мести поджег квартиру жительницы Ленобласти. За подготовкой к преступлению она наблюдала в дверной глазок.