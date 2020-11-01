На Светлановском увидели легковушку на газоне

В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобиль выкинуло на траву после аварии.

Сегодня вечером, 1 ноября, в Санкт-Петербурге произошла авария с участием двух легковушек. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на перекрестке Светлановского проспекта и аллеи Академика Глушко – там столкнулись два автомобиля. В результате один из них оказался на газоне, а другой стоит на дороге.

На место выехали сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Котина сбили пешехода в 15-ти метрах от перехода. Степень тяжести от наезда автомобиля на данный момент не известна.