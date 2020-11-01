Певец Андрей Губин пропал больше месяца назад

Губин не выходит на связь ни с кем. Фото: скриншот

Губин не выходит на связь ни с кем. Фото: скриншот

Артист перестал выходить на связь даже со своим продюсером.

Продюсер музыканта Андрея Губина Тарас Ващишин заявил, что больше месяца не может связаться с артистом. Об этом сообщает Пятый канал.

Он отметил, что певец не общается ни с коллегами, ни с друзьями. Это не первый раз, когда Губин пропадает, но обычно артист отсутствует не так долго.

«У него просто были такие моменты, что он не выходил долго на связь, поэтому панику никто особо не бил, но сейчас что-то долговато его нет»,

— рассказал Ващишин.

Родственника Губина пока не обращались в полицию. Его друзья тем временем надеются, что он сам скоро выйдет на связь. Напоминаем, что артист довольно давно ведет затворнический образ жизни.

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