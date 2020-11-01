На Коммуны внедорожник скрылся после аварии

На Коммуны внедорожник скрылся после аварии
В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

После столкновения у легковушки есть несколько повреждений.

На улице Коммуны в воскресенье вечером, 1 ноября, произошла авария с участием внедорожника. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось недалеко от станции метро «Ладожская». Там внедорожник наехал на легковушки, после чего на машине остались повреждения. Водитель не стал разбираться в случившемся и просто скрылся с места происшествия. Его автомобиль удалось запечатлеть свидетелям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ветеранов произошла авария из-за спешащего водителя. Автомобилист пытался проскочить на мигающий сигнал светофора и спровоцировал ДТП.

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дтп ладожская


 

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