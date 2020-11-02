В Петербурге на COVID-19 обследовали 21 507 человек за сутки

За минувшие сутки на коронавирус обследовали 21 507 петербуржцев, следует из данных оперативного штаба.

Сейчас под наблюдением медиков находятся 3760 человек; из них 57 находятся в обсерваторе, 1251 — контактный, еще 2452 пребывают на самоизоляции.

Всего за прошедшие сутки было обработано 350 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по темам, связанным с COVID-19.

Напомним, что жителям Северной столицы, которым нужна в этом вопросе помощь волонтеров, необходимо оставить заявку, позвонив для этого на горячую линию: 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Мариинскую больницу в Петербурге полностью перепрофилируют под стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Помимо нее, больных с уханьским вирусом принимает Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Павлова.