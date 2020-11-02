Прокурор Петербурга обратился в суд с целью запретить ненормативное видео на YouTube

Прокурор Петербурга обратился в суд с целью запретить ненормативное видео на YouTube
Фото: pixabay.com

Октябрьский районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора о признании информации, распространяемой в интернете, запрещенной на территории РФ.

Представитель правоохранительных органов обратился в суд из-за двух видео, размещенных на YouTube. Оба ролика призывают несовершеннолетних к распитию спиртного и участие в массовых драках. При этом столь неоднозначный контент находится в свободном доступе и не содержит ограничений по возрасту.

Информация подобного рода, побуждающая к насилию и жестокости, либо причинению вреда своему здоровью, считается недопустимой для распространения на территории России, в связи с чем Октябрьский районный суд полностью удовлетворил требования истца, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студентке удалось отсудить у петербургского Университета профсоюзов плату за обучение.

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