«Доминантой не является»: Беглов ответил депутатам по ЖК Meltzer Hall, теперь ход за Макаровым

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на запрос депутатов «Единой России» ЗакСа по вопросу строительства ЖК Meltzer Hall на Петроградской стороне, который не дает покоя спикеру Вячеславу Макарову. Удовлетворит ли заявление Беглова Макарова, — вопрос. Последний болезненно воспринимает застройку района, который считается его вотчиной.

На этот раз губернатор заявил, что жилой комплекс не может являться доминантой, поскольку не будет превышать высоту расположенных вблизи зданий более чем на 1/3.

Такой ответ едва ли сможет удовлетворить спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова, который лично выходил к трибуне, чтобы представить групповой запрос по строительству на набережной Карповки.

Отметим, что жилой комплекс на набережной пытаются построить уже семь лет. Парламентарии считают, что строительство многоквартирного дома высотой почти 25 метров с двухэтажной подземной парковкой приведет к разрушению объектов культурного наследия.

Первый запрос Беглову депутаты направили в конце сентября этого года. Тогда в их запросе отмечалось, что на территории предполагаемой застройки находится ряд объектов культурного наследия – постройки фабрики Мельцера, дом Корлякова, здание кинематографа «Гранд-Палас». При этом утверждалось, что труба фабрики уже была демонтирована.

Мало устроил парламентариев и архитектурный облик ЖК. С подачи Макарова в СМИ распространилось сравнение с «гробом» и «крематорием».

Вопросы у них вызвало выданное разрешение на строительство.

В тот раз Беглов не нашел оснований для приостановки строительства. В ЗакСе не успокоились и направили второй запрос. На этот раз Макаров потратил на речь еще больше времени. Теперь в запросе упомянули то, что участок будущего ЖК расположен в зоне влияния перегона участка метро «Петроградская – Черная речка», а требование о согласовании проектной документации с ГУП «Петербургский метрополитен» якобы было нарушено.

Отметим, что, представляя второй групповой запрос, спикер особо подчеркнул, что о противостоянии ЗакСа и Смольного речи не идет, а идти на «эскалацию конфликта», он не намерен.