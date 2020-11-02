В Гатчине с 3 ноября по 30 декабря ограничат движение транспорта по федеральной трассе Р-23

Сроки работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Сроки работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В городе Гатчина Ленинградской области в связи с проведением дорожных работ на путепроводе федеральной трассы Р-23 над железнодорожными путями частично ограничат движение транспорта на этом участке магистрали.

Ограничения вступят в силу с 00:00 3 ноября и будут действовать до 30 декабря текущего года на участке км 41+637 автомобильной дороги Р-23 через железную дорогу «Санкт-Петербург — Псков», информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение транспорта будет организовано в реверсивном режиме, а скоростной режим снизят до 50 километров в час.

Генеральным подрядчиком работ является ООО «ЕвроТрансСтрой». ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит водителей учитывать изменения в дорожном движении при составлении маршрута. В ведомстве также добавляют, что сроки работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ход ремонта аварийного Рыбацкого моста теперь находится на личном контроле губернатора Петербурга Александра Беглова.