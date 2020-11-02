Новый глава Комитета по молодежной политике поделился планами по работе ведомства

В понедельник, 2 ноября, новым председателем Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями назначили Богдана Заставного.

По словам нового главы ведомства, он не планирует менять вектор развития комитета. Все знаковые форумы, фестивали и акции будут проводить и дальше, но добавят к ним новые мероприятия, востребованные среди молодежи и некоммерческих организаций.

Кардинальных кадровых изменений также не предвидится. Заставный отметил, что сейчас комитет представляет собой команду единомышленников, в которой каждый четко понимает свои задачи и прикладывает максимум усилий для их реализации. Председатель ведомства добавил, что комитет намерен активно искать новые подходы ко взаимодействию с молодым поколением и НКО, в том числе, используя преимущества онлайн-сферы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургскому комитету по печати передадут полномочия для контроля за работой киосков.