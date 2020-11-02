Центробанк выпустит серию монет с изображением Дворцового моста

Центробанк выпустит серию монет с изображением Дворцового моста
Дворцовый мост. Фото: https://mostotrest-spb.ru

Дворцовый мост Северной столицы украсит новую памятную трехрублевую монету, которую планируют выпустить в Центральном Банке России. Данная валюта будет приурочена к заседанию членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», лимитированная серия трехрублевых серебряных монет будет выпущена в количестве 3 тыс. На одной ее стороне будет красоваться Дворцовый мост, а на другой – Петропавловская крепость. Диаметр монеты составит 3,9 сантиметров.

Кроме этого, на монете будут изображены логотипы БРИКС и ШОС, а также герб России на лицевой стороне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге искусствовед предложила снести памятник Петру I на территории Петропавловской крепости. Комитет по культуре города отказал в данном действии, так как памятник является неотъемлемой частью архитектурного ансамбля данного объекта.

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