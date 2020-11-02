В Вене полиция задержала одного из стрелявших в центре города

В Вене полиция задержала одного из стрелявших в центре города
Один из нападавших был опознан, как некий 39-летний Самюэль Хайденеггер. Фото: Pixabay

Вечером, 2 ноября, неизвестные устроили стрельбу в центре столицы Австрии. После вооруженного нападения есть пострадавшие, а также 7 человек погибли. Сотрудники полиции смогли задержать одного из нападавших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Австрии.

Уточняется, что на данный момент правоохранительные органы занимаются поиском неизвестных, которые устроили вооруженное нападение на центре Вены. В ходе операции полицейским удалось по горячим следам задержать одного из террористов.

Кроме этого, во время стрельбы один из полицейских получил тяжелые ранения.

Напомним, до этого поступала информация о том, что один из преступников подорвал себя. Остальных продолжают искать. Район проишествия оцеплен полицией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что католическая церковь в Вене подверглась нападению 50 человек.

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