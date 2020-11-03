На Шлиссельбургском проспекте полыхает ГАЗель, очевидцы слышали хлопки

В Невском районе Петербурга под утро очевидцы сняли на видео автомобильный пожар в одном из домов на Шлиссельбургском проспекте.

Все произошло во вторник, 3 ноября. Как сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», ГАЗель загорелась во дворе дома №1 по Шлиссельбургскому проспекту. Известно, что очевидцы слышали как минимум три хлопка.

«Первый был реально мощным, а огонь, по крайней мере сильный, появился после него. Я на балкон вышел, когда уже второй раз бахнуло и видно зарево стало», — пишет петербуржец.

Пользователи соцсети добавили, что рядом стоящие автомобили тоже обгорели.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ворошилова водитель каршеринга «вылетел» с дороги на территорию гаражей. Инцидент произошел на пересечении проспекта Пятилеток и улицы Ворошилова.