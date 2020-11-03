На Обуховской Обороны за час потушили ГАЗель и припаркованные рядом автомобили

В Невском районе Петербурга потушили ГАЗель и два стоящих рядом автомобиля. Сведений о пострадавших не поступало.

Об этом стало известно утром во вторник, 3 ноября. Как сообщили в пресс-службе городского управления МЧС России, в 04:15 ночи экстренные службы получили информацию о пожаре у дома №144 по проспекту Обуховской Обороны.

Там вспыхнула ГАЗель, которая в итоге выгорела по всей площади. Очевидцы слышали несколько хлопков в начале пожара. Кроме того, огонь перекинулся на рядом стоящие автомобили «Фольксваген» и «Ниссан», в которых обгорели багажный отсек и салон.

Огонь удалось ликвидировать к 05:26. На месте происшествия работали девять человек личного состава и две пожарные машины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Шлиссельбургском проспекте полыхает ГАЗель. Известно, что очевидцы слышали как минимум три хлопка.