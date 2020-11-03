Елки в городе: как еще украсят Петербург к Новому году

Санкт-Петербург начал готовиться к новогодним праздникам. На городских улицах уже появляются первые елки. Gazeta.SPb рассказывает, как еще украсят Северную столицу к Новому году.

О первых новогодних елках горожане рассказали на прошедших выходных в социальных сетях. Так, главное дерево грядущего праздника уже установили у гипермаркета на перекрестке проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова. Ель украсили шарами.

Отметим, что это одна из 61 елки, которые будут установлены в Санкт-Петербурге.

Как и планировалось, работы по оформлению города к Новому году и Рождеству начались в ноябре. Украсить планируют более 170 адресов.

Кроме 61 ели в городе разместят почти 3,5 тысячи элементов праздничного оформления в 18 районах Северной столицы.

Работы будут завершать поэтапно. К 1 декабря засверкают Невский, Московский проспекты и Пулковское шоссе. Еще через 10 дней праздничное оборудование планируют подсветить. Гореть при этом не будут только новогодние ели. Огни на них зажгутся к 20 декабря.

На Дворцовом мосту и главной новогодней елке на Дворцовой площади к Рождественским празднованиям будут размещены композиции «Вертеп».

В список адресов для оформления в этом году добавят Гражданский проспект, Приморский проспект и набережную Черной речки.

На оценку петербуржцев обещают представить по-новому оформленную площадь Растрелли. Ее украсит декоративная композиция «Часы Ангела».

В этом году также обещают обновить оформление Дворцового моста.

Кроме того, в этом году при украшении города планируют использовать лучшие конкурсные работы Детских художественных школ.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Петербург потратит до 12 млн рублей за новогоднюю елку на Дворцовой площади. В эти праздники главную городскую площадь будет украшать натуральное дерево. Искать будут елку не ниже 25 метров и диаметром от 0,5 до 0,8 метров. Критерием отбора также станет равномерность и плотность распределения веток ели.