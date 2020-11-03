Кем был студент Первого меда, погибший в Нагорном Карабахе

Студент Первого Санкт-Петербургского государственного мединститута имени Павлова Андраник Навоян погиб в Нагорном Карабахе. Ему было 25 лет, он учился на пятом курсе. Как выяснила Gazeta.SPb, молодому человеку оставалось служить несколько месяцев.

О гибели студента Первый Санкт-Петербургский государственный мединститут имени Павлова сообщает на своем сайте и в социальных сетях.

В вузе пояснили, что молодой человек учился на пятом курсе лечебного факультета. Его призвали на службу в армию Армении. Он погиб в конце октября, получив тяжелое ранение, выполняя врачебный долг.

«Он всегда действовал без раздумий, жертвуя собой, отдавая себя полностью, без остатка, проявляя все свое неравнодушие и сострадание», — заметили в вузе.

Судя по профилю в Facebook, активную жизнь в социальных сетях Андраник Навоян не вел, а предпочтение отдавал спорту. Среди публикаций Первого меда попадаются сообщения об участии студента в соревнованиях. Молодой человек любил футбол, сдавал ГТО, занимался теннисом и даже греблей.

Как отметил друг студента, Андраник Навоян успел отслужить 1,3 года из двух положенных.

По словам близких, студент мечтал стать кардиохирургом. Отмечается, что несколько лет назад молодой человек потерял мать. Знавшие молодого человека также заметили: он любил Армению и любовался ее природой.

Конфликт в Карабахе вспыхнул в 1988-м году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Как писала gazeta.spb.ru, в начале октября Кремль допустил возможный ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах.