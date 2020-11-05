Закончилась эпоха: как блистал и потух Павловский музыкальный вокзал и почему так важно его восстановить

Gazeta.SPb.ru рассказывает историю Павловского музыкального вокзала, благодаря которому в обиход вошло само русское слово «вокзал», о знаменитых личностях, бывавших в этом уникальном месте, его угасании и о том, как важно восстановить этот объект.

«Вокзал» и «воксал»

Ни для кого не секрет, что вокзалами называют станционные строения на всех железных дорогах России. Но так было не всегда. Само слово «вокзал» изначально произносилось не столь звонко, да и смысл имело совсем иной.

В XVIII — XIX вв. существовали слова «фоксал» и «воксал». Они использовались в значении «увеселительное заведение» или «гульбище» (или, как бы сказали сейчас, «развлекательный комплекс»). Таковым был Павловский музыкальный вокзал. Вернее тогда он назывался просто залом. А так как слова «вокзал» не существовало, то поезда прибывали к «станции».

Чтобы понять, какое отношение Павловский музыкальный вокзал имеет к словам «вокзал» и «воксал», немного углубимся в историю самого объекта.

«Для пристанища и удовольствия публики»

В 1832 году на участке Царскосельской железной дороги «Санкт-Петербург — Павловск» открывается движение. Чтобы вагоны не пустовали, а масштабный проект окупился, нужно привлекать публику. Австрийский и чешский инженер Франц Антон риттер фон Герстнер предлагает невероятное: построить на конечном пункте то самое здание, которое сначала станет воксалом, а впоследствии даст название «вокзал» другим комплексам на российских железных дорогах, где граждане будут проводить время в ожидании поезда. В своей докладной записке фон Герстнер пишет так:

«На конце дороги устраивается новое Тиволи, прекрасный воксал: он летом и зимою будет служить сборным местом для столичных жителей; игры и танцы, подкрепление сил на свежем воздухе и в роскошной столовой привлекут туда всякого».

В том же 1838 году открывается концертное здание с рестораном, построенное по проекту русского архитектора Андрея Штакеншнейдера. Однако посещаемость у него небольшая, поэтому с 1840 года воксал в зимнее время закрывается. Лишь изредка в нем проходят концерты и балы.

Выдающиеся исполнители

Однако какая там звучала музыка. Павловский вокзал был первым постоянным концертным учреждением России, где выступали симфонические оркестры. В начале 1839 года это был коллектив под управлением И. Германа, а с 1856 года и в течение целых десяти сезонов здесь блистал «король вальса» — австрийский композитор, дирижер и скрипач Иоганн Штраус.

На этой сцене дирижировали Александр Глазунов и Рейнгольд Глиэр, солировали русские оперные певцы Леонид Собинов и Иван Ершов, исполнительница русских и «цыганских» романсов Анастасия Вяльцева, польский скрипач Генрих Венявский и даже композитор и пианист Сергей Прокофьев. Павловский вокзал помнит одно из последних выступлений одной из величайших балерин XX века Анны Павловой.

В 1844 году в Павловском музыкальном вокзале полыхал пожар. Здание восстановили и в последствии неоднократно перестраивали и расширяли. В 1875-м неподалеку появился Павловский летний театр, построенный по проекту архитектора Николая Бенуа. После революции театр и вокзал составили единый комплекс, где продолжились выступления, в том числе симфонических оркестров. Среди других исполнителей в те времена здесь пел Федор Шаляпин.

Конец прекрасной эпохи. А, возможно, начало новой?

Однако пережить Великую Отечественную войну зданию Павловского музыкального вокзала было не суждено — его разрушили. От красивейшего и знаменитейшего ансамбля остались чугунный фонарь да памятный камень. А железнодорожная ветка «Детское Село — Тярлево — Павловск I» существовала на схемах вплоть до 1952 года. Затем тишина. Пока в 2019 году городские СМИ устами петербургских властей не сообщили о желании восстановить исторический объект. Как знать, возможно, в ближайшем будущем на Павловский вокзал вновь будут стекаться горожане и известные исполнители, и там снова зазвучит музыка.