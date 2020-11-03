В Петербурге Росприроднадзор проверил содержание в квартирах диких животных, на которых поступали жалобы

В Петербурге Росприроднадзор проверил содержание в квартирах диких животных, на которых поступали жалобы
Проверка диких животных в квартирах Петербурга. Фото: Росприроднадзор

В Северной столице Росприроднадзор посетил с проверками лисицу, змей и двух рысей, на которых жители города пожаловались в августе этого года. Нарушений содержания не было зафиксировано.

Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора, по каждому из данных диких животных была проведена персональная проверка. Так двое рысей по имени Геральт и Булочка, проживающие в Невском районе, имеют специальные оборудованные укрытия, а сами находятся в чистой квартире. При проверке служба надзора отметила дружелюбие животных.

Что касается лисицы и змей, находящихся в Центральном районе, то здесь тоже не было выявлено нарушений. В квартире хозяин содержит в чистоте и порядке небольшую лисицу 6 змей, а также двух кошек.

Отмечается, что каждая змея содержится в террариуме, лисица ­– имеет клетку, но может и спокойно передвигаться по квартире.

Напомним, что с 1 января 2020 года утвержден перечень диких животных, запрещенных к содержанию в частной собственности с нарушением требований, установленных законом «Об ответственном обращении с животными».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какие животные могут быть подвержены заражению коронавирусом.

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