Байден опережает Трампа по голосам в Огайо после подсчета половины бюллетеней

Байден опережает Трампа по голосам в Огайо после подсчета половины бюллетеней
Джо Байден. Фото: wikipedia.org

Кандидат от демократической партии Джо Байден набрал более 50% голосов в штате Огайо после подсчета половины бюллетеней в президентской гонке США.

Согласно данным, опубликованным в The New York Times, у Дональда Трампа на данный момент в штате Огайо – 44,3%, в то время как у Джо Байдена – 54,5%.

Отметим, что штат Огайо является колеблющимся штатом, где неизвестно кто может стать победителем. Однако до этого все президенты США от республиканцев одерживали там победу.

Кроме этого, есть неокончательные данные из других регионов США. Так после подсчета 93% процентов бюллетеней во Флориде побеждает Трамп – 51% голосов. У его конкурента – 48%. Точно такие же показатели в Северной Каролине, за исключением количества обработанных бюллетеней – 77%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что житель Великобритании поставил на победу Джо Байдена один млн фунтов.

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