На победу Джо Байдена на выборах в США житель Великобритании поставил 1 млн фунтов

Неизвестный житель Великобритании сделал свою ставку на победу в президентских выборах в США. Мужчина поставил 1 млн фунтов на кандидата Джо Байдена.

Как сообщает CNN Business, клиент воспользовался услугами местного букмекера Betfair и загрузил на Джо Байдена 1 млн фунтов, что составляет 1,29 млн долларов. По мнению данного клиента, именно этот кандидат выиграть выборы в президенты.

Кроме этого, отмечается, что если прогноз мужчины действительно окажется пророческим, то клиент получит свой выигрыш в размере 1,54 млн фунтов, то есть – более 1,98 млн долларов.

Данная ставка стала рекордом на политические события. До этого самая большая сумма была поставлена на победу Дональда Трампа на выборах в президенты США в 2016 году. Клиент четыре года назад сделал ставку в 555 тыс. фунтов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Джо Байден забыл имя Трампа и назвал его Джорджем.