Байден забыл имя Трампа и назвал его Джорджем

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден не смог вспомнить имя действующего главы государства, перепутав его с Джорджем Бушем-младшим.

Как сообщает телеканал Fox News, это произошло во время его выступления на онлайн-мероприятии. Примечательно, что назвал Трампа чужим именем не один, а два раза. Предполагается, что политик, скорее всего, перепутал республиканца с 43-м президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем-младшим.

После этого Трамп написал в своем Twitter, что ведущий помогал Байдену закончить интервью. «Картель фейковых СМИ работает сверхурочно, чтобы замять это дело», — добавил президент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден снова опередил Трампа в президентской гонке. Показатели демократа стали рекордными за все время его участия в этой президентской гонке.