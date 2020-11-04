Ссора между супружеской парой в Ленобласти закончилась ножевым ранением

Ссора между супружеской парой в Ленобласти закончилась ножевым ранением
Удар ножом пришелся в живот. Фото: unsplash

В Ленинградской области задержали 55-летнюю женщину, которая ударила ножом своего мужа-ровесника.

Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти. Все произошло 3 ноября в деревне Извара в Волосовском районе области. О происшествии в полицию сообщила диспетчер скорой помощи.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что между супружеской парой произошел конфликт. Решить его мирно не удалось: женщина схватилась за нож и ударила своего супруга в живот.

Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего. Его состояние оценили как средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него колото-резаное ранение брюшной полости.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Жену задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое ограбили инженера в его собственной квартире на Композиторов.

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