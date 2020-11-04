Двое ограбили инженера в его собственной квартире на Композиторов

Двое ограбили инженера в его собственной квартире на Композиторов
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com

Петербургские сотрудники полиции нашли и задержали одного из подозреваемых в ограблении 32-летнего мужчины из Выборгского района города, работающего инженером.

Об этом сообщили в городском управлении МВД России. Вечером 28 октября мужчина сообщил в полицию об ограблении, которое произошло в его квартире на улице Композиторов.

По его словам, у него дома находились двое малознакомых мужчин. Напав на него, преступники забрали его iPhone 12, iPhone 7 и наручные часы марки HUVA. Кроме того, они выпытали из него пин-код от банковской карты, и сбежали. Позже с его карты списали 150 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. 3 ноября оперативники задержали одного подозреваемого у дома №8/1 по улице Хо Ши Мина. Им оказался 30-летний житель Хабаровского края. Его соучастника продолжают разыскивать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое мужчин совершили демонтаж и кражу забора на Варшавской улице.

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