Двое мужчин совершили демонтаж и кражу забора на Варшавской улице

Похищенный металлический забор. Фото: Пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО"

Похищенный металлический забор. Фото: Пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО"

Местные жители обратились в правоохранительные органы с целью найти злоумышленников, которые демонтировали две секции металлического забора возле одного из домов в Московском районе.

Как сообщает пресс-служба войск национальной гвардии по Санкт-Петербургу, сотрудники Росгвардии работали «по горячим следам» для задержания злоумышленников. Найти мужчин удалось на Благодатной улице, в их транспортном средстве оказался тот самый похищенный забор.

Отмечается, что мужчины совершили кражу умышлено. По версии следствия, нарушители подъехали на микроавтобусе к забору, демонтировали его и погрузили в свой автомобиль.

Кроме этого, злоумышленники уже имели судимость за совершение кражи, а также за незаконное хранение наркотических средств.

Нарушителей передали сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге обезвредили немецкий снаряд времен Великой Отечественной войны.