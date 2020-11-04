Gazeta.SPb показывает, как проходит митинг в защиту ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте

Gazeta.SPb показывает, как проходит митинг в защиту ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте
Митинг в защиту здания ВНИИБ от сноса. Фото: GazetaSpb/Николай Овсянников

В среду, 4 ноября, неравнодушные жители Петербурга пришли на митинг в защиту здания ВНИИ бумажно-целлюлозной промышленности на 2-ом Муринском проспекте, которому грозит снос.

Петербургские активисты вот уже в который раз приходят к зданию ВНИИБ с целью достучаться до властей, чтобы снос здания отложили до вынесения судебного решения. Напомним, весной 2019 года Госстройнадзор выдал ФСК «Лидер» разрешение на строительство жилой высотки на месте здания.

У здания ВНИИБ собрались десятки человек. Фото: GazetaSpb/Николай Овсянников
Один из активистов решил развлечь остальных игрой на гармони. Фото: GazetaSpb/Николай Овсянников

По словам активистов, Комитет по охране памятников истории и культуры отказался вносить здание в перечень памятников архитектуры, что «фактически является основанием для сноса этого здания».

Петербуржец с плакатом. Фото: GazetaSpb/Николай Овсянников
Деятельностью активистов заинтересовалась полиция. Фото: GazetaSpb/Николай Овсянников
Митинг в защиту ВНИИБ. Фото: GazetaSpb/Николай Овсянников

Говоря о причинах, почему нельзя сносить здание ВНИИБ, петербуржцы напомнили, что любая застройка у Площади Мужества может привести к обвалу туннеля метро. Так, в 1975 и 1994 годах здесь произошел обвал на перегоне между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества», в результате чего линия метро на протяжении нескольких лет была разорвана. Более того, под землей находится магистральный канализационный коллектор.

Неравнодушные горожане собирали обращения в Смольный. Фото: GazetaSpb/Николай Овсянников
Местные жители поддерживают защитников здания. Фото: GazetaSpb/Николай Овсянников
Горожане пишут обращения. Фото: GazetaSpb/Николай Овсянников

«Это историческое здание, которое готовится к сносу, не может быть снесено, поскольку здесь опасная зона», — заявил председатель общественного объединения «Площадь Мужества» Александр Алаханов.

Председатель общественного объединения «Площадь Мужества» Александр Алаханов. Фото: GazetaSpb/Николай Овсянников
Выступление Александра Алаханова перед зданием ВНИИБ. Фото: GazetaSpb/Николай Овсянников
Жители Петербурга хотят спасти историческое здание.Фото: GazetaSpb/Николай Овсянников

По данным петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в ноябре застройщик планирует приступить к сносу объекта и уже уведомил арендаторов о необходимости освободить помещения.

Фото: GazetaSpb/Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, как петербуржцы встали на защиту ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте.

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