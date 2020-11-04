Gazeta.SPb показывает, как проходит митинг в защиту ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте

В среду, 4 ноября, неравнодушные жители Петербурга пришли на митинг в защиту здания ВНИИ бумажно-целлюлозной промышленности на 2-ом Муринском проспекте, которому грозит снос.

Петербургские активисты вот уже в который раз приходят к зданию ВНИИБ с целью достучаться до властей, чтобы снос здания отложили до вынесения судебного решения. Напомним, весной 2019 года Госстройнадзор выдал ФСК «Лидер» разрешение на строительство жилой высотки на месте здания.

По словам активистов, Комитет по охране памятников истории и культуры отказался вносить здание в перечень памятников архитектуры, что «фактически является основанием для сноса этого здания».

Говоря о причинах, почему нельзя сносить здание ВНИИБ, петербуржцы напомнили, что любая застройка у Площади Мужества может привести к обвалу туннеля метро. Так, в 1975 и 1994 годах здесь произошел обвал на перегоне между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества», в результате чего линия метро на протяжении нескольких лет была разорвана. Более того, под землей находится магистральный канализационный коллектор.

«Это историческое здание, которое готовится к сносу, не может быть снесено, поскольку здесь опасная зона», — заявил председатель общественного объединения «Площадь Мужества» Александр Алаханов.

По данным петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в ноябре застройщик планирует приступить к сносу объекта и уже уведомил арендаторов о необходимости освободить помещения.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, как петербуржцы встали на защиту ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте.