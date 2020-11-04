Главе центра онкологии имени Петрова вручили знак отличия «За заслуги перед Петербургом»

Директора НМИЦ онкологии имени Петрова Алексея Беляева наградили знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Награду вручил вице-губернатор Олег Эргашев.
Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в Смольном. Петербургский вице-губернатор поблагодарил главного внештатного онколога СЗФО за то, что онкоцентр продолжает помогать горожанам с тяжелыми заболеваниями, несмотря на пандемию.
«НМИЦ онкологии им. Петрова успешно выполняет свои клинические, научные, образовательные и организационно-методические функции, оставаясь примером и для федеральных, и для петербургских медицинских учреждений», — Олег Эргашев.
Он добавил, что это заслуженная награда, как от властей города, так и от его жителей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к 2024 году в Петербурге построят новый корпус онкоцентр имени Петрова за 5,2 млрд рублей.