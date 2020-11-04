Главе центра онкологии имени Петрова вручили знак отличия «За заслуги перед Петербургом»

$ 80.0006 € 93.3447 ฿ 9 188.02 17:15, 4 Ноя 2020 Бизнес Криминал Россия Ленобласть Коронавирус ОБЩЕСТВО 4 НОЯБРЯ 2020, 16:48 Главу онкоцентра имени Петрова наградили знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» Главу онкоцентра имени Петрова наградили знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» Директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Алексей Беляев. Фото: НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова

$ 80.0006 € 93.3447 ฿ 9 188.02 17:15, 4 Ноя 2020 Бизнес Криминал Россия Ленобласть Коронавирус ОБЩЕСТВО 4 НОЯБРЯ 2020, 16:48 Главу онкоцентра имени Петрова наградили знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» Главу онкоцентра имени Петрова наградили знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» Директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Алексей Беляев. Фото: НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова

Директора НМИЦ онкологии имени Петрова Алексея Беляева наградили знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Награду вручил вице-губернатор Олег Эргашев.

Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в Смольном. Петербургский вице-губернатор поблагодарил главного внештатного онколога СЗФО за то, что онкоцентр продолжает помогать горожанам с тяжелыми заболеваниями, несмотря на пандемию.

«НМИЦ онкологии им. Петрова успешно выполняет свои клинические, научные, образовательные и организационно-методические функции, оставаясь примером и для федеральных, и для петербургских медицинских учреждений», — Олег Эргашев.

Он добавил, что это заслуженная награда, как от властей города, так и от его жителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к 2024 году в Петербурге построят новый корпус онкоцентр имени Петрова за 5,2 млрд рублей.