Подозрительный сверток в машине заставил росгвардейцев принестись в Пулково

Подозрительный предмет в Пулково. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Подозрительный предмет в Пулково. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Петербурге сотрудники регионального управления Росгвардии проверили подозрительный сверток, который лежал в машине в аэропорту Пулково.

Сверток в машине, которую оставили на парковке аэропорта Пулково в среду, 4 ноября, вызвал подозрения пешеходов. Они и позвонили правоохранителям и пожаловались на странный сверток.

На место прибыли специалисты ОМОН. Оказалось, что предмет в машине опасности не представлял. По предварительным данным, владелец авто оставил в машине сверток с вещами.

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