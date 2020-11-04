Иномарка повисла на бордюре в Красном селе – легковушка хотела прорваться через тротуар

В Красносельском районе Петербурга «карма» настигла нарушительницу ПДД, которая попыталась срезать дорогу через тротуар. Иномарка просто повисла на бордюре.

О происшествии очевидцы рассказали в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, иномарка двигалась по улице Освобождения. Затем водитель, судя по всему, решил срезать. Автомобиль повернул на тротуар через пешеходный переход, но повис на бордюре.

Уточняется, что освободить иномарку помогали две «Газели».

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на Шлиссельбургском проспекте. Из-за аварии там остановилось движение трамваев.