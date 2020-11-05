Ученые назвали идеальное число шагов в день

Специалисты подчитали, сколько шагов в день нужно делать человеку, чтобы укрепить здоровье. Эксперимент проводили с участием 16 тысяч человек.

Как отмечают специалисты, ежедневные прогулки являются хорошим способом поддержания здоровья. Ученые решили подсчитать, сколько тысяч шагов необходимо человеку для того, чтобы укрепить организм.

Исследователи раздали участникам эксперимента фитнес-трекеры, они подсчитывали, сколько каждый из них проходит шагов в день.

В результате специалисты пришли к выводу о том, что укрепить здоровье позволит прогулка из 7,5 тысяч шагов. Этот показатель стал минимальным. По возможности рекомендуют ходить больше. Следует также учитывать и то, что прогулки могут быть разными по уровню нагрузки.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что прогулка может сжигать жир эффективнее, чем физические упражнения.