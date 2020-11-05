До конца года в Петербурге откроются четыре новых амбулаторных онкоцентра

Удельный вес больных онкологией, состоящих на учете 5 и более лет, составил 57,6%, при том, что прогноз на 2020 был на уровне 56,2%. Фото: pixabay.com

Удельный вес больных онкологией, состоящих на учете 5 и более лет, составил 57,6%, при том, что прогноз на 2020 был на уровне 56,2%. Фото: pixabay.com

В октябре в Мариинской больнице начал работу городской центр амбулаторной онкологической помощи. До конца года в Петербурге откроется еще пять таких центров.

Об этом в среду, 4 ноября, заявил вице-губернатор Олег Эргашев. Его слова приводит пресс-служба администрации Северной столицы. Политик рассказал о развитии сети амбулаторных онкоцентров. Так в прошлом году в городе открылось 8 аналогичных учреждений. Благодаря этим мерам, становится возможна ранняя диагностика злокачественных новообразований и, соответственно, их эффективное лечение.

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» из федерального бюджета Петербургу выделили более 902 млн рублей, которые были направлены на закупку высокотехнологичного оборудования для диагностики и лечения онкозаболеваний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руководитель центра онкологии имени Петрова Алексей Беляев удостоился знака отличия «За заслуги перед Петербургом».