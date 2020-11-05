Итальянский оперный театр «Ла Скала» отменил открытие сезона

Театры и кинотеатры в Италии закрыты до 3 декабря. Фото: pixabay.com

Театры и кинотеатры в Италии закрыты до 3 декабря. Фото: pixabay.com

Легендарный оперный театр «Ла Скала» в Милане сообщил об отмене премьеры оперы Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур», назначенную на открытие сезона, 7 декабря.

Причиной переноса постановки называют эпидемиологическую обстановку и ограничительные меры, действующие в Италии на фоне второй вспышки пандемии коронавирусной инфекции. В частности, театр не может обеспечить нахождение публики в зале, пишет ТАСС. О решении совета директоров «Ла Скала» стало известно в среду, 4 ноября.

Дирекция учреждения, между тем, находится в поиске альтернативных вариантов для проведения открытия сезона. В качестве одной из возможностей рассматривают гала-концерт, который будет транслироваться по телевидению в прямом эфире.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что театр Ермоловой в Москве отменили все спектакли с участием Олега Меньшикова из-за его проблем со здоровьем.