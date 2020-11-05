Московский театр Ермоловой отменил все ноябрьские спектакли с Олегом Меньшиковым из-за состояния его здоровья

Московский театр Ермоловой отменил все ноябрьские спектакли с Олегом Меньшиковым из-за состояния его здоровья
Подробности состояния здоровья Меньшикова неизвестны. Фото: Instagram @olegmenshikov.ru

Столичный драматический театр имени Марии Ермоловой заявил об отмене всех ноябрьских спектаклей с участием Олега Меньшикова.

Причиной серьезных изменений в репертуаре стало состояние здоровья актера, вероятно, не позволяющее ему выступать. Информация об отмене спектаклей появилась на официальной странице театра Ермоловой в Instagram во вторник, 3 ноября. «Дорогие зрители, к сожалению, у нас еще одна грустная новость», — так начинается обращение учреждения.

В театре отмечают, что зрители автоматически получат деньги за купленные в электронном формате билеты обратно на карты. Приобретенные в кассе билеты можно сдать до 6 декабря включительно. Официальных комментариев от самого Меньшикова при этом не поступало, что с ним произошло — неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в театре Ленсовета несколько актеров заразились коронавирусом.

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