В России коронавирусом заразились еще 19 тыс. человек

За время пандемии в России зарегистрировали более 1,7 миллионов положительных результатов теста на коронавирусную инфекцию.

Согласно данным оперативным, 5 ноября, число случаев заболевания ковидом в России увеличилось на 19404 человек. За минувшие сутки зафиксировано 292 летальных исходов от коронавируса и его последствий среди россиян. За сутки диагноз после выздоровления сняли12238 людям. На сегодняшний день в России 404180 активных случаев COVID-19.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 пациентов в России достигло более 1,7 миллионов человек. За время пандемии жертвами коронавируса стали 29,5 тысяч пациентов. А выздоровело 1,2 миллиона переболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от коронавируса в Петербурге умерли еще 26 человек.