В Москве продлили дистанционку для старшеклассников

В Москве продлили дистанционку для старшеклассников
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Ученики 6-11 класса будут получать знания из дома до 22 ноября.

В Москве приняли решение о продлении дистанционного обучения в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Из дома знания будут получать ученики 6-11 классов. По предварительным данным, они не будут ходить в школу до 22 ноября, но все зависит от дальнейшего развития событий. Указ об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что после перехода на дистанционку удалось сократить долю заразившихся в два раза.

«В нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано»,

— заявил он, добавив, что нужно сделать все, чтобы качество образования не ухудшилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что родителям петербургских школьников предложили выбрать формат занятий во II четверти с помощью голосования.

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