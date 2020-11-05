В Минздраве рассказали о количестве ложных результатов теста на COVID-19

Специалисты отмечают, что дело не в качестве самих тестов.

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев признал, что около 40% тестов на коронавирус могут дать ложноотрицательный результат. Об этом пишет «Интерфакс». Он добавил, что претензий к качеству самих тестов нет, чаще всего дело в способе взятия материала. Если его собрали неправильно, то даже зараженный пациент может получить отрицательный результат теста на коронавирус.

Авдеев добавил, что иногда на ложный результат влияет время взятия материала. Важно, чтобы больные пациенты обращались за сдачей анализов как можно раньше.

Напоминаем, что общее число заболевших COVID-19 пациентов в России достигло более 1,7 миллионов человек. За время пандемии жертвами коронавируса стали 29,5 тысяч пациентов. А выздоровело 1,2 миллиона переболевших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России коронавирусом заразились еще 19 тыс. человек.