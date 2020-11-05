В Кремле о коронавирусе: «Надеемся на лучшее, готовимся к худшему»

Песков заявил, что власти обеспокоены происходящим в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в стране оценивается Кремлем как тревожная, но она остается под контролем. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что было сделано многое, чтобы мобилизовать систему здравоохранения, поэтому переживать пока не о чем. Песков добавил, что сложно делать прогнозы, но власти стараются готовиться к худшему. Он также заверил, что Путин знает о сбоях в борьбе с инфекцией в некоторых регионах.

«Об этом известно президенту, налажена система экстренного реагирования на подобные сбои»,

— сказал пресс-секретарь.

Песков также подчеркнул, что Кремль оглядывается на опыт других стран в борьбе с коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве рассказали о количестве ложных результатов теста на COVID-19.