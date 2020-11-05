МИД РФ рекомендует россиянам не ездить за границу из-за коронавируса

МИД РФ рекомендует россиянам не ездить за границу из-за коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД

Поездки стоит отложить, если они не обязательные.

Представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к россиянам с просьбой отложить поездки за рубеж в связи с пандемией коронавируса в рамках брифинга, трансляция которого доступна на странице ведомства в Facebook.

Она отметила, что эпидемиологическая обстановка в мире оставляет желать лучшего, поэтому стоит отказаться от путешествий и остаться дома, чтобы приостановить распространение инфекции.

«Итоги последних двух месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы»,

— отметила она.

Захарова надеется, что все не обязательные поездки будут отменены или перенесены на более позднее время. Опасней всего, по мнению представителя МИД, ехать в Европу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург признан самым комфортным для путешественников городом России.

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