Три легковушки устроили ДТП на Будапештской

Три легковушки устроили ДТП на Будапештской
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Будапештской улице произошло ДТП с участием трех автомобилей. Виновником дорожного инцидента стала одна машина.

Авария случилась в ночь на пятницу, 6 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что легковушки уткнулись друг в друга «носами», образовав своеобразный полукруг. Авария произошла прямо у обочины. По предварительным данным, одна из машин была припаркована.

Спецслужбы на месте не зафиксированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП с легковушками ограничило движение на петербургской дамбе. Машины не поделили дорогу на участке 130км САД КЗС Невская сторона.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев 6 ноября ждут ветер с дождем
Диетолог Минздрава назвал суточную норму кофеина
В Петербурге приостановили работу фуд-кортов из-за коронавируса
На Авиаконструкторов автоледи снесла забор и вылетела на трамвайные пути
Три легковушки устроили ДТП на Будапештской
Собаки в аэропорту Финляндии находят коронавирус быстрее ПЦР-тестов
Автор диеты Дюкана дал советы по профилактике COVID-19
WhatsApp добавил режим исчезающих сообщений