Три легковушки устроили ДТП на Будапештской

В Петербурге на Будапештской улице произошло ДТП с участием трех автомобилей. Виновником дорожного инцидента стала одна машина.

Авария случилась в ночь на пятницу, 6 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что легковушки уткнулись друг в друга «носами», образовав своеобразный полукруг. Авария произошла прямо у обочины. По предварительным данным, одна из машин была припаркована.

Спецслужбы на месте не зафиксированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП с легковушками ограничило движение на петербургской дамбе. Машины не поделили дорогу на участке 130км САД КЗС Невская сторона.