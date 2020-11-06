Бузова получила травму лица во время тренировки к шоу «Ледниковый период»

Ольга Бузова получила травму лица во время подготовки номера для шоу «Ледниковый период». Певица рассказала поклонникам о многочисленных падениях.

С каждым днем звезда увереннее и лучше стоит на коньках, но тренировки даются ей нелегко. Бузова призналась в Stories своего Instagram-аккаунта, что на днях она упала на лед и ударилась лицом. После этого инцидента она попросила своего партнера обойтись в следующих номерах без прыжков.

По словам телеведущей, она готовится к каждому выступлению без выходных и отдыха, так как ей хочется быть лучше остальных участников шоу. Бузова также отметила, что если бы кто-то год назад сказал, что она будет исполнять такие сложные элементы, то она бы просто рассмеялась в ответ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова попала в Книгу рекордов России. Знаменитость призналась, что получила сразу два сертификата.