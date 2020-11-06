В Петербурге за сутки провели 44 536 тестов на коронавирус

В Петербурге за сутки провели 44 536 тестов на коронавирус
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге продолжают ежедневно проводить тесты на выявление коронавирусной инфекции нового типа. За минувшие сутки в городе успели обследовать 44 536 человек.

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с болезнью, под наблюдением специалистов находится 4 380 человек. Из них 54 — в обсерваторе, 1 699 — контактные, 2 627 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период было обработано 1 180 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 698 петербургских волонтеров. Поступило 1 009 заявок, 922 выполнены, остальные в работе.

Напоминаем, горожанам, которым необходима помощь добровольцев, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вводят новые ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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